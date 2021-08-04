İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Denizlispor’un 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Denizlispor'un 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.


Denizlispor'un 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim ilk toplantısını yaptı. Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleştiren Denizlispor yönetiminde Muhammed Üstek, Ahmet Selvi ve Fethi Akcan başkan yardımcılığına seçildi.

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