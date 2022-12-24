Denizlispor yönetiminden 3 puanını silen TFF'ye tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun A. Denizlispor'a verdiği 3 puan silme cezasına Başkan Mehmet Uz, “Maç öncesi bunu açıklamak kimsenin kimseye faydası yoktur. Maalesef bunlar yapıldı ve gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun A. Denizlispor'a verdiği 3 puan silme cezasına kulüp tarafından yapılan basın açıklamasıyla tepki gösterildi. Kulübe verilen 3 puan silinme cezasıyla ilgili konuşan yapan A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, hukuki yollardan itirazın yapıldığını kamuoyuyla paylaştı. Konuyla ilgili olarak basın açıklaması yapan A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, şu sözleri kaydetti:

"Mali kriterlerimizin yerine getirmediğimiz sezonlar 2019 - 2020 – 2021 yıllarına aittir. Bizim kendi dönemimize aile borcumuz yoktur. Şunu söylüyorum pandemiden dolayı 2019 – 2022 yılında düşmenin kaldırıldığı sezona hepimiz şahittir. Bu borçlarda o tarihten gelmektedir. Düşme kaldırıldıysa neden bizim 3 puanımız siliniyor?. Biz mali kriterlerimizi yerine getirmedik anlamında değil. Ben diyorum ki bu puanı silecekseniz bizim şuanda transferimiz kapalı, transfer Ocak ayının 12'sinde açılıyor. 1 aylık süremiz var. Bu puan silineceksek bize bu zamanı verin, transferleri açarsak bunları yerine getirmiş olacağız, puanımızın böylelikle silinmemesi gerekiyor. Bundan sonra silinmesi gerektiğini söyledim. Bu durum Pazartesi açıklansın, futbolcuların, camianın kimsenin moralini bozmaya hakkı yok. Maç öncesi bunu açıklamak kimsenin kimseye faydası yoktur. Maalesef bunlar yapıldı ve gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık."

"Biz en yakın zamanda transferimizi açacağız"

En yakın zamanda transfer yasağını kaldırmak için çalışmalara başladığını belirten Başkan Uz, "Bu şirketler zor duruma geldiği zaman konkordato kararı alıyorlar. Süre istiyorlar, biz de bu süreleri istiyoruz. Bu camialar yok olmasın, kapanmasın. Malum Kocaeli, Bursa'nın durumu tabi biz camia takımlarıyız. Bu puan silme durumları şirket takımların hoşuna gidebilir. Bizim de bir hedefimiz var. Biz en yakın zamanda transferimizi açacağız, bu borçlardan da kurtulacağız. Biz sadece zaman istiyoruz bu konularla ilgili ve buradan herkese iletiyorum bizlere bu zamanı versinler. Bizim için 15 puan kaybetmiş takım için bir maç fazla bir maç eksik değil ben şimdi bundan sonra transfer yasakları gelme durumu da var. Daha yerine getirilmediğinde 6 puan silme durumları da var. Bu puanın şu anda kesinlikle silinmemesi gerekiyor" diye konuştu.

"Dava açılması gerekiyorsa bütün mücadelemizi vereceğiz"

Şirketleşme hakkında da açıklamada bulunan Uz, "Kanunen takımın şirketleşmesi gerekiyor. Ben sistemli bir şekilde ve kongrelere giderek iki sefer kongremi gerçekleştirdim. Şirketleşme yetkisini aldık ve ikincisinde ise şirketleri bir birine devretme yetkisini aldık. Biz bunlarla uğraşırken birde puan silmelerle karşılaşıyoruz. Biz bu kulüp için elimizden gelenini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Belki bir ay içerisinde bu transferi kaldıracağım. Futbolcularımız dahil sonuçlar kötü bizden ayrılmak isteyenler var. Kulübün transferini açarsam hangi kulübün transferi kapalıysa futbolcu almayacağımı söyledim. Psikolojik olarak dün akşam yayınlanan olayda hiç hoş değildir. Bu konuda nereye dava açılması gerekiyorsa bütün mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.