İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor'a altyapıdan 3 takviye

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden A. Denizlispor'da, altyapından yetişen üç oyuncu profesyonellik sözleşmesi imzalayarak A takıma kadrosuna dahil oldu.



A. Denizlispor'ın altyapımızdan yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Emre Gündüz, 18 yaşındaki kaleci Şerefhan Sağlık ve 18 yaşındaki kaleci Emre Çirkin, kulüp binasında düzenlenen törenle profesyonel oldu. Profesyonel Futbol Şube Asbaşkanı Necip İrdem'in de katıldığı törende Samet Emre Gündüz 3,5 yıllık, Şerefhan Sağlık ve Emre Çirkin 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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