Denizlispor'a destek veren yöneticiler onurlandırıldı

Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, zorlu geçen sezon boyunca takıma olan desteklerini bırakmayan yöneticileri onurlandırdı.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu üyeleriyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Geride kalan sezon verdikleri hizmetler dolayısıyla yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden başkan Mehmet Uz, sezonun anısına yöneticilere plaket takdim etti.

Başkan Uz, yemekte yaptığı açıklamada, "Zor bir dönemde geldiğimiz görevde, yol arkadaşı olarak yanımızda olan ve koyduğumuz hedefe ulaşmamızda büyük emekleri olan yönetim kurulu arkadaşlarımla bir araya geldik. Kendilerine sezon boyunca verdikleri maddi manevi destekleri ve kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.