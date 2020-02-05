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Denizlispor'a sakatlık şoku!

Denizlispor’un devre arası transferlerinden Ogenyi Onazi 3 hafta, Tiago Lopes ise sakatlığı dolayısı ile 1 ay forma giyemeyecek.

Denizlispor'un devre arası transferlerinden Ogenyi Onazi 3 hafta, Tiago Lopes ise sakatlığı dolayısı ile 1 ay forma giyemeyecek.


Yeşil-siyahlı ekibin sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor'un devre arasında transfer ettiği Onazi, son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Onazi'nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.


Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes'den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes'in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi.


Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar'ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

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