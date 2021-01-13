Denizlispor'a sanal destek

Pandemi dolayısıyla Süper Lig'de zorlu bir süreç içerisinde bulunan yeşil-siyahlı Denizlispor, dün gerçekleştirdiği 3 milyon 750 bin TL'lik sponsorluk sözleşmesi ile rahat bir nefes aldı. Yeni projeler düşünen Denizlispor Kulübü, sanal bilet ile taraftarların da destek olabileceğini açıkladı.

Denizlispor Kulübü, koronavirüs dolayısıyla yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarından dolayı yeni bir proje öne sürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi takıma dün büyük bir katkıda bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Denizlispor ile 3 milyon 750 bin TL'lik sponsorluk sözleşmesi imzalamasının ardından kulüp rahat bir nefes aldı. Sponsorluk sözleşmesi imza töreni Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilmesinin ardından Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, sanal biletler ile herkesten destek beklediklerini söyledi.

"Bütün herkesi desteğe bekliyoruz"

Zorlu bir süreç içerisinde bulunan yeşil-siyahlı takıma taraftarların bilet alarak destek olabileceğini, farklı bir proje olarak düşündüklerini dile getiren Başkan Çetin, "Stadyumda normal bilet alacaklar ama tabii ki maçlar seyircisiz olduğu için girme şansları yok. Destek amaçlı yapılıyor, herkesin elinden ne gelirse... Muhtemelen 10 ya da 15 TL olacak. Bundan dolayı da bütün herkesi desteğe bekliyoruz. Biz bunu normal statta satış yapıyor şeklinde yaparak, isimleri etiket şeklinde yapmaya çalışıyoruz. Hatta sezon boyunca kombine gibi çok cüzi bir para karşılığı bunu yapalım istiyoruz. Ancak mart ayında seyircili oynanma durumu var. Öyle bir durum olursa ne getirir, sıkıntı yaşanır mı diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz, kısa zamanda bunu da netleştirmiş olacağız" dedi.