Denizlispor'da 3 oyuncu takımdan ayrı çalıştı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında evinde karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıkların yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-siyahlı ekipte 3 oyuncu takımdan ayrı olarak çalıştı.

Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına aralıksız sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman, Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan teknik çalışma ile sona erdi. Yeşil-siyahlılarda tedavileri devam eden Sakıb Aytaç, Özgür Çek takımdan ayrı olarak antrenman çalışmalarına katıldı.

Öte yandan, Marvin Bakalorz ise antrenman çalışmalarına katılmayarak, ayrı olarak idman çalışması gerçekleştirdi.

Denizlispor, 21 Kasım'a kadar aralıksız olarak çalışmalarına devam edecek.