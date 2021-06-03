Denizlispor'da başkan adayların ikisi kesin ikisi ise nabız yokluyor

Denizlispor'da Genel Kurul öncesi başkan adaylarından eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz ve eski başkanlardan Süleyman Urkay kesin adaylar içerisinde yer alırken Yavuz Cinkaya ve eski başkanlardan Mustafa Üstek'in aday olma nabız yokluyor.

Denizlispor'da ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı yarın Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Kamuoyunda en çok merak edilen ise küme düşen yeşil siyahlı ekibin başkanlığına aday isimlerin kim olduğu oldu. Eski futbolculardan Bahtiyar Yorulmaz ve Denizlispor'un eski başkanlarından Süleyman Urkay başkanlığa kesin aday olacaklarını duyurdu. Aday olmayacağını açıklayan Ali Çetin'in yönetim kadrosunda yer alan ve daha sonra istifa eden Yavuz Cinkaya'nın ise aday olma konusunda kararsızlığı konuşuluyor. Yine Denizlispor'un eski başkanlarından Mustafa Üstek'in de Yavuz Cinkaya gibi nabız yokladığı öğrenildi.

Öte yandan, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanması beklenmiyor.