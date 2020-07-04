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Denizlispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Denizlispor, Teknik Direktör Bülent Uygun’un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Denizlispor, Teknik Direktör Bülent Uygun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.


Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.


Denizlispor, pandemi sonrası oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilmişti.


Denizli ekibi, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Bülent Uygun ile yollarını ayırarak 3. teknik direktöre veda etmiş oldu.

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