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Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı öncesi korona virüs testleri negatif

Denizlispor, Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıkladı.


Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, Rizespor karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldığı kaydedildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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