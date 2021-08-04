İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor'da devir teslim yapıldı

Denizlispor’da dün gerçekleşen toplantıda başkan olan Mehmet Uz ve yönetimi görevi devraldı.

Denizlispor'da dün gerçekleşen toplantıda başkan olan Mehmet Uz ve yönetimi görevi devraldı.


Denizlispor'da başkanlık devir-teslim töreni Haluk Ulusoy Tesisleri Toplantı Odası'nda gerçekleşti. Devir-teslim törenine Denizlispor eski Başkanı Ali Çetin, yeni başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan devir-teslim töreninde eski Başkan Ali Çetin, yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Mehmet Uz ise hizmetlerinden dolayı Ali Çetin'e teşekkürlerini belirtti.

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