Denizlispor'da devre arası kampı devam ediyor

Kampın ikinci günü antrenmanını bu sabah spor salonunda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan güç ve dayanıklılık çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenmana geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık antrenmanda yer almadı.

Kampa bugün katılan tecrübeli oyuncu Recep Niyaz ve sakatlığını atlatan Zakarya Bergdich takımdan ayrı çalıştı. Defans hattına yeni genç takviyesi Muhammet Özkal ise takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Horozlar hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.