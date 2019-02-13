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Denizlispor'da, Eskişehirspor mesaisi

Denizlispor, Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve hafta sonu oynadığı Altınordu maçıyla ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Denizlispor, ligin 22. haftasında Eskişehirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Isınma, istasyon koşuları ve esneme çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmaları yapıldı.


Yeşil-siyahlı ekipte babasının vefatı nedeniyle Nijerya'ya giden ve bugün dönmesi planlanan Lanre Kehinde ile mide rahatsızlığı bulunan Mehmet Akyüz antrenmana katılmadı. Himmet Ertük ve Keremcan Akyüz ise takımdan ayrı çalıştı.


Eskişehirspor - Denizlispor karşılaşması 18 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak.

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