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Denizlispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig’e yükselen Yukatel Denizlispor’da teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor'da teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.


Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukalet Denizlispor'da teknik heyet ve futbolcular, kentteki çeşitli hastanelerde sağlık kontrollerinden geçti. Oyuncu ve teknik ekibin kan tetkikleri, iç hastalıkları, kardiyoloji ve genel cerrahi bölümlerindeki muayenelerinin ardından akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sağlık kontrolleri sona erdi.



Lopes: “Öncelikli hedefimiz Süper Lig'de kalmak"


Kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen Denizlispor'un yeni transferi Tiago Lopes, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlık döneminde iyi bir kadro oluşturup Süper Lig'e yeni yükselen bir takım olmalarına rağmen yeni takımıyla başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi. Lopes, öncelikle hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu daha ileri gitmenin de kendilerini mutlu edeceğini kaydetti.


Öte yandan yeşil-siyahlı ekibin yeni sezon hazırlıkları için kamp yapacağı kentin değiştiği ve 5 Temmuz'da Erzurum yerine Afyon'da kampa gireceği öğrenildi.

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