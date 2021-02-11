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Denizlispor'da görevli 19 yaşındaki oyuncuya PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verirken, Denizlispor kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşmasında kulüp görevlisi bir oyuncu sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle hak mahrumiyeti cezası aldı.


Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor kendi evinde ağırladığı Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada görevli olan 19 yaşındaki futbolcu Deniz Kodal, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlarda genç oyuncunun kararını da açıkladı.



15 gün hak mahrumiyeti cezası


PFDK'nın açıklaması ise şöyle; “Denizlispor Kulübü görevlisi Deniz Kodal'ın, 07.02.2021 tarihinde oynanan Denizlispor- Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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