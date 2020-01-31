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Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Denizlispor, Süper Lig’in 20.

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.


Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas çalışması ile devam ederek taktik çalışma ile sona erdi.


Tedavisi sona eren Mustafa Yumlu takım ile birlikte çalışmalara başladı. Tedavisi devam eden Tolgahan Acar takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Hadi Sacko antrenmana katılmadı.

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