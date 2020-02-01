İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Denizlispor, Süper Lig’in 20.

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.


Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.


Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Çalışmanın son bölümü ise taktik çalışma ile tamamlandı. Dün gerçekleşen antrenmanda bileğinden sakatlanan Tiago Lopes ve sakatlığı süren Hadi Sacko, bugün yapılan çalışmaya katılmadı.


Tedavisi devam eden Tolgahan Acar fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ederken, darbeye bağlı ağrıları bulunan Özgür Çek tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.