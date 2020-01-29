İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig 20.

haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Denizlispor, hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Syam Ben Youssef de takımla ilk antrenmanına çıktı.


Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koşu çalışması ile sona erdi.


Denizlispor'un yeni transferi Syam Ben Youssef takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi devam eden Mustafa Yumlu takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Tolgahan Acar ve Hadi Sacko çalışmalara katılmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.