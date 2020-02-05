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Denizlispor'da Hadi Sacko takımla çalışmalara başladı

Denizlispor, Süper Lig’in 21.

Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Denizlispor'da Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam edildi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri başladı ve koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. İdman pas çalışmalarıyla son buldu.


Antrenmanda tedavileri devam eden Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmazken, Hadi Sacko da takımla beraber çalışmalara başladı.

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