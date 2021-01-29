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Denizlispor'da Hakan Kutlu sesleri

Yalçın Koşukavak’ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Denizlispor, geçen sezon Giresunspor’u çalıştıran Hakan Kutlu ile büyük oranda anlaştı.

Yalçın Koşukavak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Denizlispor, geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu ile büyük oranda anlaştı.


Süper Lig'de bir türlü istediğine ulaşamayan Denizlispor'da, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak istifa etti. İstifanın ardından teknik adam arayışlarına başlayan Denizlispor, Hakan Kutlu ile görüşme gerçekleştirdi. Geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran ve 2009 - 2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapan Kutlu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Deneyimli çalıştırıcı ile ilerleyen günlerde resmi imzaların atılması bekleniyır.


Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple 2009 - 2010 sezonunda toplam 31 maça çıkmıştı.

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