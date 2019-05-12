Denizlispor'da her şey Süper Lig aşkına

Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, bugün oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşmasını kazanarak 9 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor. Karşılaşmada Horoz'un 2 efsane oyuncusu da takımlarını yalnız bırakmayacak.

Denizlispor bugün sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Yeşil-siyahlı ekip sezon başından bu yana gösterdiği performansını bu karşılaşma ile taçlandırarak ligin bitimine bir hafta kalan Süper Lig'e çıkma biletini almak istiyor. Ege temsilcisi rakibini mağlup ettiği takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmaksızın 9 sene sonra adını Süper Lig'e yazdıran takımlardan biri olacak. Beraberlik ve yenilgi durumunda ise Horoz 3. sırada bulunan ve en yakın takipçisi olan Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Denizlispor'da hafta için 14 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Ziya Alkurt'un forma giyip giymeyeceği ise maç saati belli olacak.

Horoz 9 yıllık Süper Lig hasretini ise bu maçta sonlandırmak istiyor. Denizlispor tarihinde 3 defa Süper Lig'de mücadele etti. Bugün alınacak sonuca göre sahadan 3 puanla ayrılması halinde ise yeşil-siyahlı ekip 4. defa Süper Lig'in kapısından girecek. Denizlispor'un efsane isimlerinden savunma oyuncusu Roman Kratochvil ile yine bir başka efsane isimler arasında yer alan Tomas Abraham'da karşılaşmayı stat da canlı olarak izleyecek.

Maçı 15 bin kişi izleyecek

Karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Karşılaşmayı yaklaşık 15 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Biletler ise karşılaşmaya 2 gün kala tamamen tükendi. Denizlispor en son Süper Lig'de ise 1998-1999'da yükseldi. Yeşil-siyahlılar 10 yıllık Süper Lig macerasını 2009-2010 sezonun da tamamlaşmış ve o yıldan bu yana 1. Lig'de mücadele ediyor.

Şehit aileleri karşılaşmayı şeref tribününden izleyecek

Karşılaşmada Denizlispor Kulüp Yönetim Kurulu aldığı karar ile yürekleri ısıtacak bir uygulama gerçekleştirerek, şehit anne ve babalarını protokol tribününde ücretsiz olarak ağırlayacak. Şehit aileleri tarihi ana bu sayede tanıklık etmiş olacaklar.

Misafir takım için ayrılan bölüm yeşil siyahlı taraftarlara açıldı

Karşılaşmanın biletleri erkenden tükenince Denizlispor Yönetimi, Karabükspor Kulübü ile yaptığı görüşmeler sonrasında misafir takıma ayrılan 750 kişilik bilet kontenjanını da yeşil-siyahlı taraftarlara açtı. Yönetim, anlayışlarından dolayı Karabükspor'a teşekkürlerini iletti.

Karşılaşma dolayısı ile polis tarafından stat çevresi başta olmak üzere kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Denizlisporlu taraftarlar da kendilerini birkaç saat sonra sonuçlanacak maç sonrası için kutlamalara hazırlık yapmaya başladılar.