İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor'da her şey Süper Lig aşkına

Spor Toto 1.

Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, bugün oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşmasını kazanarak 9 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor. Karşılaşmada Horoz'un 2 efsane oyuncusu da takımlarını yalnız bırakmayacak.


Denizlispor bugün sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Yeşil-siyahlı ekip sezon başından bu yana gösterdiği performansını bu karşılaşma ile taçlandırarak ligin bitimine bir hafta kalan Süper Lig'e çıkma biletini almak istiyor. Ege temsilcisi rakibini mağlup ettiği takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmaksızın 9 sene sonra adını Süper Lig'e yazdıran takımlardan biri olacak. Beraberlik ve yenilgi durumunda ise Horoz 3. sırada bulunan ve en yakın takipçisi olan Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Denizlispor'da hafta için 14 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Ziya Alkurt'un forma giyip giymeyeceği ise maç saati belli olacak.


Horoz 9 yıllık Süper Lig hasretini ise bu maçta sonlandırmak istiyor. Denizlispor tarihinde 3 defa Süper Lig'de mücadele etti. Bugün alınacak sonuca göre sahadan 3 puanla ayrılması halinde ise yeşil-siyahlı ekip 4. defa Süper Lig'in kapısından girecek. Denizlispor'un efsane isimlerinden savunma oyuncusu Roman Kratochvil ile yine bir başka efsane isimler arasında yer alan Tomas Abraham'da karşılaşmayı stat da canlı olarak izleyecek.



Maçı 15 bin kişi izleyecek


Karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Karşılaşmayı yaklaşık 15 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Biletler ise karşılaşmaya 2 gün kala tamamen tükendi. Denizlispor en son Süper Lig'de ise 1998-1999'da yükseldi. Yeşil-siyahlılar 10 yıllık Süper Lig macerasını 2009-2010 sezonun da tamamlaşmış ve o yıldan bu yana 1. Lig'de mücadele ediyor.



Şehit aileleri karşılaşmayı şeref tribününden izleyecek


Karşılaşmada Denizlispor Kulüp Yönetim Kurulu aldığı karar ile yürekleri ısıtacak bir uygulama gerçekleştirerek, şehit anne ve babalarını protokol tribününde ücretsiz olarak ağırlayacak. Şehit aileleri tarihi ana bu sayede tanıklık etmiş olacaklar.



Misafir takım için ayrılan bölüm yeşil siyahlı taraftarlara açıldı


Karşılaşmanın biletleri erkenden tükenince Denizlispor Yönetimi, Karabükspor Kulübü ile yaptığı görüşmeler sonrasında misafir takıma ayrılan 750 kişilik bilet kontenjanını da yeşil-siyahlı taraftarlara açtı. Yönetim, anlayışlarından dolayı Karabükspor'a teşekkürlerini iletti.


Karşılaşma dolayısı ile polis tarafından stat çevresi başta olmak üzere kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.


Öte yandan, Denizlisporlu taraftarlar da kendilerini birkaç saat sonra sonuçlanacak maç sonrası için kutlamalara hazırlık yapmaya başladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.