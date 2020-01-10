Denizlispor'da ikinci yarı kombine bilet fiyatları açıklandı

Denizlispor, Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada oynayacağı müsabakaları kombine bilet fiyatları açıkladı.

Denizlispor'un iç saha müsabakalarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları belirlendi. Kombineler bugün satışa sunulacak. Kombine bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

"VIP 2 bin TL (Öğrenci indirimi yok), loca önü ve B, D üst tribün sivil bin 250 TL, öğrenci bin TL, E ve A üst tribün sivil 625 TL, öğrenci 500 TL, A ve E alt tribün sivil 500 TL, öğrenci 400 TL, maraton tribünü sivil 450 TL, öğrenci 337 Lira 50 kuruş, kale arkası tribünü ise sivil 175 TL, öğrenci 140 TL."

Öte yandan Denizlispor sezon başında açıkladığı bilet fiyatları vatandaşlara yüksek geldiği için fiyatlara yüzde 20 civarında indirim uygulanmıştı. Sezonun ikinci yarısında açıklanan bilet fiyatları ise bir önceki döneme göre düşürüldü.