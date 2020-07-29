Denizlispor'da ilk imza atıldı

Yukatel Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Mustafa Yumlu geçtiğimiz sezondan kalan bir maaşını ise kulübe bağışladı.

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmalarını başlattı. Sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile her konuda anlaşılarak 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine Kulüp Başkanı Ali Çetin, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, Başkan Yardımcıları Kaan Şanlıkan ile Salih Özcan ve Sportif Direktör Burak Özsaraç katıldı.

Denizlispor forması giymekten mutlu olduğunu dile getiren Mustafa Yumlu, “Yönetim kurulunun yeniden anlaşma isteği beni sevindirdi. Her iki taraf da elinden gelen fedakarlığı yapınca burada kalmaya karar verdim. Hayırlı olsun” diye konuştu. Zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Başkan Çetin, “Pandemi sebebiyle ligler uzadı. Önümüzdeki sezon için zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. İlk sezonunda tecrübesiyle takıma büyük katkı koyan oyuncumuz Mustafa Yumlu ile anlaştık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

2 sezon daha yeşil-siyahlı formayı giyecek olan Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon alacaklarından bir maaşını da kulübe bağışladı.