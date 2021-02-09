Denizlispor'da istifalar devam ediyor

Süper Lig'de son sıralarda yer alan Yukatel Denizlispor'da 3 istifanın ardından 4 kişinin daha istifa ettiği öğrenildi.

Denizlispor Kulübünde yaşanan sıkıntılı süreçlerin ardından yönetimde yeni istifalar gelmeye başladı. Antalyaspor maçının hemen ardından yönetim kurulunda bulunan basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ istifalarını açıklamıştı. Bugün sabah saatlerinde alınan bilgiye göre yönetim kurulunda bulunan Levent Çaputçu, Can Cesur, Ozan Katrancı ve Kaan Şanlıkan'ın da istifa ettiği öğrenildi. Yönetimde bu zamana kadar toplam 8 yöneticinin istifa etmesi üzerine açıklama yapılacağı belirtildi.