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Denizlispor'da kamp başlıyor

Yukatel Denizlispor, 2020-2021 yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da kamp gerçekleştirecek.

Yukatel Denizlispor, 2020-2021 yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da kamp gerçekleştirecek. Kamp sürecinde antrenman çalışmalarına devam ederken, 2 Hazırlık maçının ardından Denizli'ye döneceği belirtildi.


Yeşil-siyahlı takım, 2020 - 2021 yeni sezon öncesi hazırlık sürecine Afyonkarahisar'da kamp gerçekleştirecek. Kamp programını açıklayan Denizlispor, Afyonkarahisar'da hazırlık maçlarını gerçekleştirecek. 28 Ağustos 2020 Cuma günü Afyonkarahisar'a hareket edecek olan yeşil-siyahlı takım 6 gün otelde konaklayacak. 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Gaziantep FK ile ilk hazırlık karşılaşmasını oynayacak ve ardından 3 Eylül'de ise Bandırmaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ardından Denizli'ye dönüş yapacak olan kafile, hazırlıklarını Denizli'de Haluk Ulusoy tesislerinde sürdürecek. Kamp öncesinde Denizlispor'da bulunan futbolcu, teknik heyet ve personellere korona virüs (Kovid-19) testi uygulanacak.

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