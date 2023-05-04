Denizlispor'da kan kaybı sürüyor

Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da veda eden oyuncuların sayısı 16'ya yükselirken, takımda sezon başındaki kadrodan 6 futbolcu kaldı.

Spor Toto 1. Lige erken veda eden Denizlispor'da yaprak dökümü hız kesmeden devam ediyor. Horozda lige başlarken mevcut kadrodan şuana kadar ayrılan futbolcu sayısı 16'ya yükseldi. Kulüpten ayrılan futbolculara son olarak Erdal Akdarı ve Okan Derici'nin de eklendiği öğrenildi. Bu oyuncuların Altay maçı öncesi yönetimden izin isteyerek, kulüpten ayrıldığı bildirildi. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan 2 futbolcu, geçen hafta Samsunspor'a karşı ilk 11'de başladılar.

Bir takım eridi

Denizlispor'da kadrodan 6 futbolcu kaldı. Bu isimler Gökhan Süzen, Muhammed Özkal, Özer Özdemir ile kaleciler Abdülkadir Sünger, Hüseyin Altıntaş ve Ali Eren Yalçın oldu. Öte yandan Abdülkadir'in sözleşmesi 2025 Mayıs'ta sona erecek. Ayrıca kadro dışı bırakılan Özer'in durumu da belirsizliğini koruyor. Takımın gelecek vadeden isimlerinden olan Mehmet Ali Şaşmaz'ın, Parsspor'a transferi tepkilere neden oldu.

PFDK'ya sevk edildi

Teknik Direktör Bülent Ertuğrul'un belgesi yetmediği için 2 maçlık teknik direktörsüz maça çıkma opsiyonunu aşan Denizlispor kulübü, PFDK'lık oldu. Samsunspor maçı ile birlikte, 3 maçtır belgesi yeterli hoca ile maça çıkmayan Denizlispor, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. TÜFAD Başkanı Bülent Fil, Samsunspor maçı öncesi Perşembe günü kulüp yetkililerini arayıp, uyardıklarını ancak uyarılarının kulak arkası edilmesine üzüldüklerini söyledi.