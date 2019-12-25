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Denizlispor'da keyifli antrenman

Denizlispor, Süper Lig’in 17.

Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı MKE Ankragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.


Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ayak tenisi oynadı. Pas çalışmasının ardından antrenman taktik çalışmalar ile devam etti. Antrenmanda futbolcular ile ayak tenisi oynayan Özdilek, oyuncuların durumunu daha yakından inceledi. Yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Zakarya Bergdich antrenmanda yer almadı.


Denizlispor yarın yapacağı çalışmaların ardından Ankara'ya gidecek.

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