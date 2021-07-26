Denizlispor'da kimsenin katılmadığı seçim yine ertelendi

Denizlispor’da Olağan Seçimli Genel Kurul’da yine başkan adayı çıkmadı.
Denizlispor'da Olağan Seçimli Genel Kurul'da yine başkan adayı çıkmadı. 19.00'da yapılması planlanan kurul salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Geçtiğimiz aylarda seçime giden Denizlispor'da 2 Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı çıkmadı. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde bugün yine tekrarlanan Olağan Seçimli Genel Kurulda alınan geniş güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Saat 19.00'da başlaması planlanan kurulda salt çoğunluk sağlanamadı. Kimsenin katılmadığı genel kurul 3 Ağustos 2021 tarihine ertelendi.