İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor'da kupa hazırlıkları başladı

Antalya’daki kamp hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı.

Antalya'daki kamp hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı.


Antalya'daki 1 haftalık devre arası kamp çalışmalarını bitirmesinin ardından evine dönen yeşil-siyahlı ekip, bir günlük izinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın Son 16 Turu'ndaki rakibi olan Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi. Yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve taktik çalışma ile antrenman sona erdi.


Antrenmana tedavileri süren Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich katılmadı.


Denizlispor, 16 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Trabzonspor'a konuk olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.