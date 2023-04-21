Denizlispor'da oyuncular havlu attı

Denizlispor, oyuncularının dağılması ardından Bodrumspor maçı için altyapıdan 14 genci kadroya dahil etti.

Üst üste mağlubiyet almasının ardından sezonu beklenenden daha da kötü geçiren A. Denizlispor'da yaprak dökümü erken başladı. Takımı dağılan Denizlispor, Bodrumspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu ile profesyonel takım oyuncularımız Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu, Hakan Çinemre, Muhammet Gönülaçar, Emre Sağlık ve Asım Hamzaçebi'ye sezon sonuna kadar izin verilmiştir. Spor Toto 1.Ligin 34.haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Bodrumspor maçı kadrosuna altyapıdan 14 oyuncumuz dahil edilmiştir. Haluk Ulusoy Tesislerinde yapacağı son idmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde Bodrum'a hareket edecek olan takımımızda, cezalı olan Kevin Mayi ile sakatlıkları bulunan Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen ve Özer Özdemir forma giyemeyecek" ifadelerine yer verildi.