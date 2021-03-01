Denizlispor'da sakatlıkları bulunan oyuncular çalışmalara başladı

Süper Lig'in 29. haftasına hazırlanan Yukatel Denizlispor, 2 günlük iznin ardından Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklarına başladı. Beşiktaş maçında sakatlanan yeşil-siyahlı Mustafa Yumlu'nun durumu ise yarın yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı ve sarı kart gören Angelo Sagal ise kart cezası nedeniyle Malatyaspor maçında forma giymeyeceği açıklandı.

Süper Lig'in 28. haftasını bay olarak geçirecek olan Denizlispor, 29. haftada evinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenman ile başladı. Teknik direktör Hakan Kutlu gözetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışmaları ile devam ederek dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Sakatlıkları devam eden oyuncular çalışmalara başladı

Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu'nun durumu yarın yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Aynı karşılaşmada sarı kart gören Angelo Sagal ise kart cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Sakatlıkları devam eden Recep Niyaz, Veton Tusha ve Özgür Çek bireysel çalışmalarına devam ederken, tedavisine bugün başlanan Mustafa Yumlu antrenmana katılmadı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Denizlispor ile Malatyaspor karşılaşması, 6 Mart 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak.