Denizlispor'da tek hedef şampiyonluk

Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolcular şampiyonluğa kenetlendi. Ligde liderlik koltuğuna oturan yeşil-siyahlı ekipte futbolculardan Burak Çalık, ligin uzun ve zor bir maraton olduğunu ancak finalde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istediklerini kaydetti.

Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak liderlik koltuğuna geçen Denizlispor'da Burak Çalık ve İsmail Aissati basın mensuplarına şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu. İkinci yarıya Gazişehir Gaziantepspor ve Adana Demirspor maçlarıyla başladıklarını belirten Çalık, kayıp vermediklerini ancak pazar günü oynanacak Hatayspor karşılaşmasında sezonun en zor maçını oynayacaklarını aktardı. Çalık, Hatayspor karşılaşmasının Adana Demirspor karşılaşmasından daha zorlu geçeceğini belirterek, “Bu Adana Demirspor'u asla küçümsediğim için söylediğim bir şey değil. Saha şartları, bulunduğumuz ve bulundukları pozisyondan dolayı tabi ki daha zorlu geçecek” dedi.

“Finalde şampiyon olmak önemli”

Hatay'a galip gelmek için gideceklerini dile getiren Çalık, bu maçta kendi oyunlarını oynayacaklarını ve en kötü ihtimalle mağlup olmamak için mücadele edeceklerini kaydetti. Çalık, iyi mücadele ettiklerini ve bunu üzerine katarak devam ettirmek istediklerinin de altını çizdi. Lider olmanın güzel ancak ligin uzun bir maraton olduğunu ve liderin değişebileceğini ifade eden Burak Çalık, “Bizim takıldığımız zamanlar olabilir, o ara Gençlerbirliği kazanabilir, tekrar onar liderlik pozisyonuna geçebilir. Finalde şampiyon olmak önemli. Bu haftayı lider kapattık ancak 1-2 hafta sonra 2. olabilirsin veya lider devam edebilirsin” diye konuştu.

“Liderliğimizi avantaja çevirebiliriz”

Çalık, lider olduktan sonra diğer takımların kendilerinin kaybetmesinin beklediğini ve bunun avantaja çevrilebileceğini belirterek, “Liderlikte herkes artık seni takip etmeye başlıyor, senin kaybetmeni bekleyecekler. Bunu avantaja çevirebiliriz. Sonuçta tecrübeli isimlerden oluşun bir kadromuz var. Bunu olabildiğince korumamız lazım. İnşallah finalde, 1. olarak Süper Lig'e çıkmış oluruz. Ama daha çok maçımız var, lig uzun bir maraton. Bu performansımızı sürdürebildiğimiz kadar inşallah sürdürürüz” ifadelerini kullandı.

İsmail Aissati: “Ligin gere kalanında elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Faslı oyuncu İsmail Aissati ise henüz hiçbir şeyin bitmediğini, ligin geri kalanında ellerinden gelenin en iyisini yaparak sonunu getirmeye çalışacaklarını kaydetti. Aissati, performansındaki son zamanlardaki yükselişle ilgili olarak, “Benim için asist veya gollerimin olması önemli değil. Ben hep işimi yapmaya çalışıyorum. Bu süreçte en önemlisi, takımın galip geliyor olması. Önemli olan lig bittiğinde takımın bir üst lige çıkıp çıkmaması” diye konuştu. Öte yandan Aissati, yeşil-siyahlı ekibin şampiyonluk sloganı ‘O sene bu sene'yi Türkçe olarak seslendirdi.