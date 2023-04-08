Denizlispor'da umutlar tükeniyor

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, üst üste alınan kötü sonuçların ardından ligde kalma umutlarının azaldığını belirterek, "Tüm olumsuzluklara rağmen buraya kadar geldik. Son saniyeye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından yapılan ağır eleştirilerle ilgili yazılı bir açıklama yapan A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Tuzlaspor karşısında aldığımız mağlubiyet işimizi zorlaştırdı. Dar kadroyla mücadele ederken, sakat ve cezalı oyuncuların artmasıyla 21 kişilik listeyi bile dolduramaz hale geldik. Bu kadar olumsuzluğa rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz ve son maçın son saniyesine kadar sürdüreceğiz" dedi.

Göreve geldikleri 3 Ağustos 2021 tarihindeki tablonun unutulmaması gerektiğini ifade eden Mehmet Uz, "Kayyuma kalmakta olan bu kulübü, 10 günde yaptığımız ve o günlerde kurulan takımla bugünlere kadar getirdik. 2 Sezondur aynı takımla mücadele ediyoruz. Transfer yasağı ve 3 puan silinmesi bizden önceki dönemlerden kaynaklandı. Biz kendi dönemimizde ait mali sorumluluğumuzu büyük ölçüde yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Zoru gördüğümüz zaman kaçmadık. İyi günde de, kötü günde de aldığımız emanete ihanet etmedik. Sportif başarısızlığımız var ancak alnımız da açık. Transfer yasağı, 3 puan silinmesi, yaşadığımız ekonomik sorunlar, kulübün kasasına giren her kuruşun icralara, temliklere gitmesi, her gün artan maliyetler. Bunun karşılığında bir kuruş gelir yok. Herkes gerçekleri çok iyi biliyor" dedi. Eleştirilmekten değil, mesnetsiz suçlamalar ve hakaretlerden bıktığını kaydeden Uz, "Elbette hatalarımız, yanlışlarımız vardır. Ama klavye başına oturarak olmadık hakaretler yağdıranlara, bu kulübe maddi manevi bir kuruş faydası olmayanlara, stadın kapısından dahi içeri girmemişlere de cevabımız olacaktır. Bizi eleştirenler maçımıza gelse tribünde yer kalmaz. Kar kış, yağmur çamur, iç saha deplasman demeden, tüm maddi imkanlarını zorlayarak takımına sahip çıkan vefakar taraftarlarımızı tenzih ediyorum. Çünkü bizim gibi gerçek üzülenler onlar ve onların tüm eleştirilerini başımın üstünde tutuyorum. Onlarla zaman zaman bir araya gelerek sohbet ediyor, fikirlerini alıyor, bilgiler vermeye çalışıyorum. Görevde olduğum sürece, takımın durumu ne olursa olsun gerçek Denizlisporlular'la birlikte olmaya devam edeceğim" dedi.

“Görevimi aksatmadım”

Milletvekili aday adayı olmasından dolayı, eleştiriyi aşan ve hak etmediği tepkilere maruz kaldığını belirten Mehmet Uz, "Ben daha önce iki defa aday olduğum partimden yine aday adaylık başvurusunda bulundum. Bunu yaparken kulüp başkanlığı görevimi aksatmadım. Her zaman öncelik Denizlispor Kulübü oldu. Kötü sonuçların alındığı bu dönemde, aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra kulüp başkanlığından istifa eder, 'Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra kim gelirse gelsin' der çıkar giderdim. Ama ben bunu yapmadım. Yine kulübün başındayım ve sonuna kadar görevimi sürdüreceğim. Kulübü daha iyi yönetecek varsa, daha önce de defalarca söylediğim gibi buyursun gelsin. Ama oturduğu yerden eleştirerek kendine pay çıkarmak isteyenlere pabuç bırakmam" dedi.

“Mazeret üretmedik”

Denizlispor camiasının büyük bir camia olduğunu, bu zor günleri de geride bırakacağını söyleyen Mehmet Uz, "Göreve talip olanların önünü açmak için olağanüstü genel kurul kararı aldık ama kimse gelmedi. İki sezondur bu kulübün nasıl ayakta kaldığını merak edip kapımızı çalan olmadı. Maliyetlerin 3'e katlandığı ve gelirlerin düştüğü bu zaman zarfında şikayet etmeden görevimizi yerine getirmek için çalıştık. Zoru gördüğünde mazeretler öne sürüp bırakanlardan olmadık, olmayacağız da" dedi.