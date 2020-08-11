İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Yukatel Denizlispor, sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinden geçmeye başladı.


Denizlispor, Süper Lig 2020-2021 Sezonu için dün akşam Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Futbolcular, günün ilk idmanını düz koşu yaparak tamamladı. Oyuncular yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden de geçerek sağlık sponsoru olan Denizli Özel Cerrahi Hastanesinden gelen ekipler tarafından tesislerde kan testi yapıldı. Oyuncular, koronavirüs tedbirleri kapsamında gruplar halinde aynı hastanede sağlık kontrollerinden geçmeye devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.