Denizlispor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu

Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve ailelerinin katıldığı Cinkaya Köşkü'ndeki yemeğe Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ev sahipliği yaptı.

Denizli'de hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında galibiyet hedeflediklerini belirten Başkan Ali Çetin, “Sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Ancak bu durum bizi asla umutsuzluğa sevk etmemektedir. Bu gibi durumları daha önceki yıllarda da yaşadık. Daha yolun başındayız ve önümüzde uzun bir sezon maratonu var. Biz teknik heyet ve futbolcularımıza olan inancımızı hiç kaybetmedik. Birlik beraberlik içerisinde ve çok çalışarak bugünleri geride bırakacağımızdan hiç şüphemiz yok. İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.

Takım kaptanı Hugo Rodallega ise, takım arkadaşları adına yönetim kuruluna teşekkür ederek, ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını ve galip gelmek için terlerinin son damlasına kadar savaşacakları sözünü verdi.