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Denizlispor'dan Avni Örki'ye ziyaret

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yöneticiler, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi ziyaret etti.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yöneticiler, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi ziyaret etti.


Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Başkan Yardımcımız Fethi Akcan ve yöneticilerden Seyit Berber ile İsmet Kaya, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Mehmet Uz'un destek talebini kırmayan ve kulübe olan desteklerinin devam edeceğini belirten Avni Örki, ziyaretleri için yönetim kuruluna teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Örki'ye isminin yazılı olduğu Denizlispor forması hediye edildi. Ardından yönetim ve Başkan Örki hatıra fotoğrafı çektirdi.

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