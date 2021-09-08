İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor'dan hücuma bir yeni oyuncu daha

Denizlispor, 22 yaşındaki santrafor oyuncusu Bekir Turaç Böke’yi renklerine bağladı.

Denizlispor, 22 yaşındaki santrafor oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağladı.


Denizlispor, transfer döneminin son gününde bir yeni transferi daha duyurdu. 3 yıllık sözleşme imzalanan genç santraforu yeşil siyahlı ekip, “Kulübümüz, son olarak Çankaya FK forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Bekir Turaç Böke ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bekir Turaç Böke'ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

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