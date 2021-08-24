İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor'dan orta sahaya takviye

Denizlispor, Adana Demirspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat’ı transfer etti.

Denizlispor, Adana Demirspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat'ı transfer etti.


Transfer yasağını kaldırdıktan sonra hız kesmeden takviyelere devam eden Denizlispor, Muğdat Çelik'ten sonra bir yeni transferini daha duyurdu. Yeşil siyahlı ekip, son olarak Adana Demirspor Kulübü'nde oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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