Denizlisporlu futbolcular şampiyonluğa kenetlendi

Lig ekiplerinden Denizlispor, ligdeki başarılı grafiğini devam ettirerek ligdeki ikinciliğini korumaya devam ederken, futbolcular ise şampiyonluğa kenetlendiklerini belirttiler.

Denizlispor hafta sonu kendi evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürüyor. Takımda morallerin yerinde olduğu gözlenirken Teknik Direktör Yücel İldiz önderliğinde yapılan antrenmanda futbolcuların hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Takımın başarılı savunma oyuncularından Alperen Babacan, ligdeki başarılı çıkışlarına devam etmek istediklerini ve öncelikli hedeflerinin gol yememek olduğunu ifade etti.

Takım olarak sadece defans oyuncularının değil ekip olarak savunma yaptıklarını vurgulayana Babacan, "Takım savunmasını iyi yapmamız gerekiyor. Bence bu ligde öncelikli hedef gol yememek. Biz de bunu son iki maçımızda yaptık, gol yemeden bitirdik. Sadece kaleci ve savunma oyuncuları değil, tüm takım iyi savunma yapıyor, herkes topun arkasına geçiyor. Bu da bizim gol yememize engel oluyor. Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Adana Demir takımı güçlü bir katım, maç zorlu olacak. İnşallah taraftarımızla yine bu maçı kapalı gişe oynarız ve galip gelmesini bilir hedefimiz doğrultusunda devam ederiz" dedi.

Ziya Alkurt: "Bizim takımın kalitesi en kötü play-off oynar"

Takımın başarılı golcülerinden Ziya Alkurt'ta hedeflerinin şampiyon olmak olduğunu kaydetti. Takım olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren çıkışta olduklarını vurgulayan Alkurt, şunları söyledi:

"Bizim için bundan sonraki tüm maçlar zor, ona göre hazırlanıyoruz. 16 tane final maçımız var, hepsine aynı konsantre aynı çalışmayla devam edeceğiz. Sezon sonuna kadar üzerimize düşeni yapacağız. Bence flaş bir ekip değiliz. Çünkü biz geçen sezonun ikinci yarısından itibaren bayağı bir çıkış halindeydik ve bu çıkışımızı da bu sezona yansıttık. Bence flaş değil beklenen bir şeydi. Benim düşüncemde bu sezon en kötü play-off oynamak vardı. Çünkü bizim takımın kalitesi en kötü play-off oynar daha iyi işler yapınca da işte şampiyonluğa oynuyoruz. Yenilmiyor ve yeniyoruz zaten 9 hafta oldu yenilmiyoruz. İnşallah ta böyle devam eder."