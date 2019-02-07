Denizlisporlu oyuncular Altınordu maçına galibiyet parolası ile çıkacak

Lig'de liderliğini sürdüren Denizlispor'da futbolcular şampiyonluğa kenetlenirken, oyuncular liderlik koltuğunu bırakma gibi bir niyetlerinin olmadığını kaydederek, hedeflerinin özellikle içerideki bütün karşılaşmaları kazanmak olduğunu belirttiler.

Yeşil-siyahlı ekip hafta sonu kendi evinde ligde 6. sırada bulunan Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın başarılı hücum oyuncularından olan ve sağ kanatta oynayan Burak Çalık, iyi bir takım olduklarını ve Altınordu maçına da galibiyet parolası ile hazırlandıklarını aktardı. Lider olduklarını ve liderlik koltuğunu bırakma gibi bir niyetlerinin olmadığını vurgulayan Çalık, “Altınordu ile oynuyoruz ve zorlu bir maç olacak. Rakipler birbirleri ile oynamaya başlayacak. Kayıpsız devam etmemiz lazım özelikle içerideki maçlarımızda. Beraberlik veya yenilgi olmaması lazım, yenmemiz gerekiyor. İyi bir takımız, rakiplerimize biz nasıl saygı duyuyorsak onlar da aynı şekilde bize saygı duyuyorlar. Ligin lideri ve kovalanan takım biziz. Yerimizi kaybetmemek de bizim elimizde ve bir üst lige çıkacağız inşallah. Altınordu maçında da istediğimiz güzel oyunla maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Rakibimiz de bizim gibi iyi çok iyi bir mücadele olacağını düşünüyoruz. Biz şu anda lideriz ve liderliği de bırakma gibi bir niyetimiz yok. İnşallah bu hafta da kazanıp liderliğimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Furkan Şeker: “Liderliğimizi biraz daha pekiştirmiş oluruz”

Takımın savunma oyuncularından Furkan Şeker de, Altınordu maçında galibiyet için sahaya çıkacaklarının altını çizdi. Şeker açıklamasında şunları söyledi:

“Lig çok karışık bir hal aldı. İkinci devre çok daha çetin geçiyor. Hedefimiz içerideki bütün maçları kazanmak. Bu maçada bu plan ve programla çıkacağız. İnşallah içeride bu maçı alırız ve liderliğimizi biraz daha pekiştirmiş oluruz. Umarım bu hafta sonu bizim için çok iyi geçer. Uzun bir süre sezon başı oynamamıştım ve ondan sonra yavaş yavaş formumu yakaladım. Devre arası kampını da bütün takım olarak iyi geçirdik. Bunun sadece bana değil bütün takıma etki ettiğini düşünüyorum. Skorlar ve her şey bizim istediğimiz gibi. Çok güzel bir ivme yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz.”