Denizlisporlu Ziya Alkurt kardeş acısı ile sarsıldı

Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor'un başarılı futbolcularında Ziya Alkurt, 14 yaşındaki kız kardeşinin ani ölümü ile sarsıldı.

Alkurt acılı haberi takımının Pazar günü oynayacağı şampiyonluk maçının hazırlıklarını sürdürdüğü Denizli'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nden aldı. Takım arkadaşları ile birlikte antrenmanda iken kardeşi Gülçin Nur Alkurt'un acı haberini alan Alkur adeta yıkılırken, hemen memleketi olan Trabzon'a hareket etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde kan kanseri tedavisi gören Gülçin Nur Alkurt'un yaklaşık 1 aydan buyana yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Gülçin Nur Alkurt'un, Şalpazarı ilçesi Kasımağzı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.