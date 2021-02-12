Denizlispor'un 24 haftalık karnesi iç açmadı

Süper Lig'de geride kalan 24. haftada Yukatel Denizlispor son sıradan kurtulamadı. 24. hafta sonunda 18 puan toplayabilen horoz, deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı ile moral bularak küme potasından çıkmayı hedefliyor.

Süper Lig'e Robert Prosinecki ile başlayan Denizlispor büyük ümitlerle takımın başına getirdiği deneyimli teknik direktör ile istediği verimi alamadı. Prosinecki yönetiminde 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligde 8. hafta sonunda 5 puan topladı ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Sonrasında takımın başına geçici olarak Kenan Atik getirildi. Kenan Atik yönetiminde ise 3 maça çıkan horoz bu maçlardan da galibiyet yüzü göremezken 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ardından Yalçın Koşukavak ile anlaşan Denizlispor, tecrübeli hoca ile 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, alınan kötü sonuçlar sonrası Koşukavak yönetime istifasını sundu. Yönetim istifayı kabul etmesi üzerine Denizlispor'u daha önce çalıştıran Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Bir maça ise teknik direktör olmadan çıkan horoz, Kutlu yönetimi ile de 3 maça çıkarken 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de 18 puanla 21. sırada yer alıyor

Denizlispor, son 10 maçta kendi evinde oynadığı 6 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak galibiyet güzü göremedi. Yeşil-siyahlı ekip 24. Hafta sonunda ligde toplamda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 18 puanla 21. sırada yer alıyor. Hakan Kutlu yönetiminde yoluna devam eden horoz, 25. haftada deplasmanda oynayacağı Konyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmaya çalışacak.