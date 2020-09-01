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Denizlispor'un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu

Yukatel Denizlispor’un 2020-2021 sezonunda ilk 4 hafta karşılaşacağı maçların tarihi belli oldu.

Yukatel Denizlispor'un 2020-2021 sezonunda ilk 4 hafta karşılaşacağı maçların tarihi belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 Süper Lig'in ilk 4 haftalık fikstüründe maç günleri belli oldu. Yukatel Denizlispor yeni sezonda ilk maçında 12 Eylül Cumartesi günü bir başka ege temsilcisi olan Göztepe'nin konuğu olacak. Bir sonraki hafta müsabakası ise 19 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Yeşil siyahlı ekip Atatürk Stadyumunda Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk edecek. 3. hafta müsabakaları kapsamında Yukatel Denizlispor, 28 Eylül pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Açıklanan 4 haftalık fikstürün son haftası ise 4 Ekim Pazar günü yeşil siyahlı ekip Konyaspor'u konuk edecek.

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