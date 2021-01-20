Denizlispor'un 8 haftalık fikstürü belli oldu. Açıklanan fikstüre göre yeşil siyahlı ekip, 35 günde 7 maç yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 22. haftasından itibaren 8 haftalık maç programını duyurdu. Süper Lig'in 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programlarını açıkladı. Maç programına göre Yukatel Denizlispor'un önümüzdeki haftalarda oynayacak olduğu maçların takvimi de belli oldu. 22. haftada Göztepe ile oynanacak olan müsabaka 31 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Denizli'de oynanacak. Göztepe maçının ardından yeşil siyahlı ekip, 4 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Trabzonspor deplasmanına gidecek. 24. haftada Antalyaspor ile oynanacak maçın tarihi ise 7 Şubat Pazar günü saat 16.00 olarak açıklandı. 25. haftada Konyaspor ile oynanacak maç ise 14 Şubat Pazar günü 13.30'da Konya Büyükşehir Stadında oynanacak. Sonraki hafta başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın tarihi 20 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 olarak açıklandı. Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile 26 Şubat Cuma günü saat 19.00 karşılaşacak olan Denizlispor, 28. Haftayı ise bay takım olarak geçirecek. Açıklanan fikstüre göre 29. hafta ise 6 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Malatyaspor'u konuk edecek. Yeşil siyahlı ekip, açıklanan fikstüre göre 35 günde toplam 7 lig maçına çıkacak.