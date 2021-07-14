Denizlispor'un başarılı oyuncusu Recep Niyaz, Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı

Süper Lig'in başarılı oyuncularından Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, Gaziantep Futbol Kulübü ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Denizlispor'un başarılı oyuncularından Recep Niyaz, Denizlispor'dan ayrılacağının söylentileri netleşerek Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşma sağladı. Orta saha oyuncusu Recep Niyaz, Gaziantep FK ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin ardından kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen başarılı futbolcu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Recep Niyaz, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz” denildi.