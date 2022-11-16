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Denizlispor'un cezası belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Eleme 4.

Turu müsabakasında cezalı futbolcu oynatan A. Denizlispor, 5-0 hükmen mağlup sayıldı.


Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 5-0 yenildiği Şanlıurfaspor'a karşı cezalı oyuncuyu oynattığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen A. Denizlispor'un cezası açıklandı. Yeşil siyahlı ekip, 5-0 hükmen mağlup sayılırken, oyuncu Emre Furtuna'ya 4 maç men, yönetici Hikmet Olgun'a da 4 resmi müsabakada soyunma ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.


TFF'den yapılan açıklamada “A. Denizlispor kulübünün, 10.11.2022 tarihinde Denizli Atatürk Stadında oynanan A. Denizlispor-Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-5) hükmen mağlup sayılmasına, aynı müsabakada A. Denizlispor Kulübü sporcusu Emre Furtana'nın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı FDT'nin 50/1-a maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada A. Denizlispor Kulübü görevlisi Hikmet Olgun'un, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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