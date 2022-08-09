Denizlispor'un geleceği bu turnuvada boy gösterdi

Denizlispor, Denizli'de faaliyet gösteren futbol okullarını bir araya getirerek futbol şenliği düzenledi. 11 futbol okulun yer aldığı turnuvada boy gösteren miniklerin heyecanına aileleri de ortak oldu.

Denizlispor, Kınıklı Sahasında düzenlenen Futbol Şenliği Turnuvası'nda 2011, 2012 ve 2013 yaş grupları mücadele etti. Şenliğe Denizli'de faaliyet gösteren 11 tane Denizlispor Futbol Okulu katıldı. Minik futbolcuların heyecanlı olduğu turnuvada, veliler de çocuklarının bu heyecanına ortak oldu.

Etkinliği değerlendiren Denizlispor Futbol Okulların Sorumlusu Saim Özhan amaçlarının çocuklara maç ve turnuva heyecanı yaşatmak olduğunu belirterek, “Denizlispor Futbol Okullarının böyle güzel bir etkinlikte buluşmasını amaçladık. Güzel sahalarımız var. Gencecik çocuklarımız var. Hepsi yetenekli geleceği olan çocuklar. Biz bu çocukları burada bir araya getirerek kaynaşma sağlamak istedik. Aynı zamanda Denizlispor Futbol Okullarının gücünü herkese göstermek istedik. Böyle güzel bir heyecanla bizler ve velilerde büyük bir heyecan yaşıyoruz. Bu organizasyonu ilk defa yapıyoruz. Ancak bundan sonra sürekli yapmaya çalışacağız” dedi.

“Alt yapının devredilmesi ya da kapatılması gibi bir durum söz konusu değil”

Denizlispor Alt Yapı ve Tüm Spor Okulları İdari Sorumlusu Ahmet Yıldırım'da alt yapı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Alt yapının başka bir yere devredilmesi ya da kapatılması gibi bir durum asla söz konusu değil. Bunun dışındakiler tamamen söylenti Asla böyle bir şey yok. Bunlar basit dedikodu. Alt yapının devredilmesi gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Bu zaten kulübü kapatmak anlamına gelir. Böyle bir şey yok. Maçlara en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hoca kadromuzu oluşturduk. Şu anda hoca anlamında hiçbir sıkıntımızı yok” diye konuştu.

“Burası Denizlispor'un geleceği”

Futbol Okullarının Denizlispor'un geleceği olduğunu söyleyen Yıldırım “Bu çocuklar inşallah ileride Denizlispor'a hizmet edecek. Bizim amacımız hem çocuklar spor yapsın, sosyalleşsin. Çocuklarımızı Denizlispor formasını giysin. Denizlispor'u tanısın. İleride bu çocuklar sporcu da olabilir. Taraftar da, yönetici de hoca da olabilir. Amacımız Denizlispor sevgisini bu çocuklara aşılamak. Bunun için çalışıyoruz. Amacımız futbol okulları sayısını, öğrenci sayısını artırmak. Buradan yetenekli çocukları yakalamak” ifadelerini kullandı.