Denizlispor'un gençleri final bileti için yola çıktı

TFF U19 Elit B Ligi Play-Off müsabakalarında ilk dört takım arasına kalma başarısı gösteren Denizlispor U19 Takımı, son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonanın yarı finalinde yarın Eyüpspor U19 Takımı ile Antalya'da karşılaşacak olan Denizlispor U19 Takımı, Denizli'deki hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün Antalya'ya hareket etti.

Morallerin yerinde olduğu Denizlispor, yarı finaldeki maçındaki rakibi Eyüpspor ile yarın saat 13.00'de Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 2 numaralı sahada karşılaşacak. Yeşil siyahlılar, rakiplerini geçmeleri halinde Bandırmaspor - Samsunspor maçının galibi ile finalde eşleşecek.