Denizlispor'un kamp programı belli oldu

Denizlispor'un kamp programı netleşti. Yeşil-siyahlı ekip 2 Ocak'ta Antalya Lara'da 9 günlük kampla ligin ikinci yarısına hazırlanacak.

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Denizlispor'da takımın devre arası kamp programı belli oldu. Yeşil-siyahlı ekip, 2 Ocak'ta Antalya'ya hareket edecek. Tam kadro olarak kampa katılacak takım, 9 gün boyunca Antalya Lara'da ikinci devreye hazırlanacak. Takımın kampta gerçekleştireceği hazırlık maçlarının programının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

Denizlispor'da hesaplar ikinci yarı üzerine yapılmaya başlandı. 36 puan ile ikinci sırada bulunan yeşil-siyahlı ekibin en yakın takipçisi ile arasında 3 puan fark bulunuyor. Aldığı başarılı sonuçlar ile adından söz ettiren Denizlispor ligin ilk yarısının son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-siyahlılar geçtiğimiz cuma günü sahasında ağırladığı İstanbulspor'u da ikinci yarıda attığı tek golle 1-0 geçerek 3 puana ulaşmıştı.