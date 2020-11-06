İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor'un kupada 4. Tur rakibi Turgutluspor oldu

Yukatel Denizlispor’un Ziraat Türkiye Kupası 4.

Yukatel Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur rakibi belli oldu. Yeşil siyahlı ekip, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor ile eşleşti.


Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor ile eşleşti. Yeşil siyahlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'ndaki rakibiyle 24, 25 veya 26 Kasım 2020 tarihlerinde Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.